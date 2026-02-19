Federica Brignone | Non immaginavo di raggiungere un risultato del genere

Federica Brignone si sorprende per il suo risultato inatteso, ottenuto grazie a mesi di duro allenamento e determinazione. La sciatrice italiana ha conquistato un risultato storico, superando le aspettative di molti appassionati. La sua performance è stata accompagnata da condizioni meteorologiche avverse e un percorso difficile, che hanno messo alla prova la sua resistenza. Brignone ha commentato di aver dato il massimo, senza pensare a medaglie o record. Ora si prepara a nuove sfide in vista delle prossime gare.

Non ci siamo ancora ripresi dalle due, incredibili, imprese realizzate dalla fuoriclasse assoluta dello sci alpino Federica Brignone. L’azzurra, è superfluo ricordarlo, ha coronato il sogno impossibile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando due medaglie d’oro dopo essere stata ferma per mesi a causa dell’infortunio patito nell’aprile scorso. Uno stop tormentato, ricco di momenti negativi, ma che paradossalmente ha tolto il peso delle aspettative all’azzurra, come confermato dalla diretta interessata in occasione nella giornata di oggi in un talk organizzato al Coca-Cola al Fan Village di Milano: “ E stato un percorso talmente difficile che mai mi sarei sognata di poter raggiungere un risultato del genere e forse proprio per questo l’ho raggiunto – ha detto Brignone – Io sono andata alle Olimpiadi ed ero già contenta di esserci. 🔗 Leggi su Oasport.it

