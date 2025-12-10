Paura a Vasto | bimbo di 3 mesi ingerisce detergente e finisce in ospedale indagano i carabinieri

A Vasto, un neonato di tre mesi è stato ricoverato dopo aver ingerito detergente. Le autorità indagano sull'accaduto, mentre le condizioni del bambino sono considerate stabili e non in pericolo di vita. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, con le forze dell'ordine che stanno accertando le cause dell'accaduto.

