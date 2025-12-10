Paura a Vasto | bimbo di 3 mesi ingerisce detergente e finisce in ospedale indagano i carabinieri

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vasto, un neonato di tre mesi è stato ricoverato dopo aver ingerito detergente. Le autorità indagano sull'accaduto, mentre le condizioni del bambino sono considerate stabili e non in pericolo di vita. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, con le forze dell'ordine che stanno accertando le cause dell'accaduto.

Neonato di tre mesi ricoverato a Vasto per sospetta ingestione di detergente. Condizioni stabili, non è in pericolo di vita. Carabinieri indagano sulla dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Chieti: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

paura vasto bimbo 3Paura a Vasto: bimbo di 3 mesi ingerisce detergente e finisce in ospedale, indagano i carabinieri - Neonato di tre mesi ricoverato a Vasto per sospetta ingestione di detergente. Riporta fanpage.it

paura vasto bimbo 3Bimbo di 3 mesi ricoverato per sospetto avvelenamento - Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vasto, avvisati dal personale sanitario. Come scrive chietitoday.it