Portobello e l’altra faccia della celebrità | Marco Bellocchio trasforma il caso Tortora in un cult s

Il 20 febbraio 2026 HBO Max debutterà in Italia con la serie “Portobello”, firmata Marco Bellocchio, che ripercorre il controverso caso giudiziario che coinvolse il celebre presentatore televisivo Enzo Tortora. La produzione, basata sul libro di Gaia Tortora, figlia del conduttore, intende offrire uno sguardo inedito sull’ascesa e la caduta di un’icona della televisione italiana, esplorando il lato oscuro del successo e la fragilità delle apparenze. La data della premiere si lega in modo simbolico al 17 giugno 1983, giorno in cui Enzo Tortora fu arrestato all’Hotel Plaza di Roma, con le manette che divennero un’immagine iconica trasmessa in diretta televisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Annunciata come la prima produzione italiana su HBO Max, la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora affronta un episodio cruciale della giustizia italiana.

Portobello e l'altra faccia della celebrità: Marco Bellocchio trasforma il caso Tortora in un cult serialeIl 20 febbraio 2026 arriva la nuova serie di Marco Bellocchio su HBO Max. Portobello è uno spaccato di storia contemporanea raccontato con le suggestioni di chi ha vissuto il caso Tortora da vicino. msn.com

Portobello, Bellocchio racconta il caso Tortora: Come un incubo che non ha risveglioMarco Bellocchio e il cast di Portobello parlano della sfida di portare sullo schermo la vicenda di Enzo Tortora attraverso un racconto che unisce verità e emozione. Dal 20 febbraio in streaming su HB ... comingsoon.it

( Mirella Armiero) Lino Musella interpreta in «Portobello» l'accusatore del conduttore televisivo nella fiction di Marco Bellocchio. Presto sul set di De Angelis con Vanessa Scalera in un film dal libro di Antonio Franchini - facebook.com facebook

“Portobello lo guardavano tutti… anche nelle carceri”. - Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni a #CTCF ci presentano “Portobello”, la nuova serie in uscita il 20 febbraio su @hbomaxit x.com