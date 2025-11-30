Assalto a sede La Stampa 36 persone identificate Polemica per le parole di Francesca Albanese

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 36 le persone finora identificate dalla Digos di Torino per l’assalto alla sede de La Stampa in via Lugaro, avvenuto venerdì. Approfittando della redazione vuota per lo sciopero nazionale dei giornalisti, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nei locali del quotidiano, gridando “Palestina libera”, imbrattando i muri, ribaltando scrivanie e strappando documenti. Le prime identificazioni sono arrivate grazie all’analisi dei filmati, che hanno permesso di riconoscere attivisti legati al centro sociale Askatasuna e ai collettivi studenteschi Collettivo Universitario Autonomo e Kollettivo Studentesco Autorganizzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

assalto a sede la stampa 36 persone identificate polemica per le parole di francesca albanese

© Lapresse.it - Assalto a sede La Stampa, 36 persone identificate. Polemica per le parole di Francesca Albanese

News recenti che potrebbero piacerti

assalto sede stampa 36Assalto a La Stampa: “attacco organizzato”, identificate 36 persone/ Caos Albanese: “Monito per giornalisti” - Torino, assalto a La Stampa degli antagonisti: identificate 36 persone. Segnala ilsussidiario.net

Identificati 36 antagonisti: “Attacco all’informazione” - Il presidente Mattarella condanna l’irruzione dei giovani dei centri sociali nella sede del quotidiano di Torino. Si legge su torino.repubblica.it

assalto sede stampa 36Assalto alla sede de La Stampa di Torino: oltre trenta identificati - Condanna per l'accaduto e solidarietà bipartisan, a partire da Mattarella e Meloni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Assalto Sede Stampa 36