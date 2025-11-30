Sono 36 le persone finora identificate dalla Digos di Torino per l’assalto alla sede de La Stampa in via Lugaro, avvenuto venerdì. Approfittando della redazione vuota per lo sciopero nazionale dei giornalisti, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nei locali del quotidiano, gridando “Palestina libera”, imbrattando i muri, ribaltando scrivanie e strappando documenti. Le prime identificazioni sono arrivate grazie all’analisi dei filmati, che hanno permesso di riconoscere attivisti legati al centro sociale Askatasuna e ai collettivi studenteschi Collettivo Universitario Autonomo e Kollettivo Studentesco Autorganizzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Assalto a sede La Stampa, 36 persone identificate. Polemica per le parole di Francesca Albanese