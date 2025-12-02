Polemica Francesca Albanese Leccese sul ritiro delle chiavi della città | Valuteremo ma non c' è un atto formale

“Le chiavi della città non seguono un atto formale, non essendo la cittadinanza onoraria. Ci sarà da valutare quello che ha detto Francesca Albanese, che è stato da me fermamente condannato”. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, commenta così, a margine della conferenza stampa sulla collaborazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

