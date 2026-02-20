La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che i dazi imposti dall’amministrazione Trump non sono validi. La decisione deriva dalla constatazione che la legge internazionale non permette al Presidente di adottare queste misure senza autorizzazione specifica. La sentenza riguarda un’azione legale portata avanti da diverse imprese che avevano protestato contro le tariffe doganali. La questione riguarda ora il potere del governo di imporre restrizioni commerciali unilaterali.

New York, 20 febbraio 2026 - Pesante bocciatura per Donald Trump. La Corte Suprema ha stabilito che il presidente Usa non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. La legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare l'importazione" di "beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.