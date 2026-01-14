Carnevale a Zelarino la storica sfilata dei carri allegorici
Il Carnevale di Zelarino si conclude il 17 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Nel pomeriggio del martedì grasso, le vie del territorio veneziano ospiteranno questa storica manifestazione, che rappresenta il momento finale delle celebrazioni carnevalesche. Un appuntamento consolidato, che richiama residenti e visitatori per vivere insieme questa tradizione.
Nel pomeriggio del martedì grasso, 17 febbraio, giorno conclusivo del Carnevale, la parata dei carri allegorici a Zelarino chiude il programma delle sfilate in territorio veneziano. La sfilata di Zelarino, arrivata alla 57esima edizione.
