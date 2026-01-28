Carnevale 2026 | la sfilata dei carri allegorici a Pontinia

A Pontinia, il Carnevale 2026 continua a portare allegria con la sfilata dei carri allegorici. Le strade si riempiono di colori e musica, attirando tante persone di tutte le età. La manifestazione, partita già da qualche fine settimana, sta creando un’atmosfera festosa in tutta la provincia. Il gran finale si terrà a Latina il 17 febbraio, giorno di martedì grasso.

Proseguono gli appuntamenti del Carnevale Pontino che sta animando tutta la provincia già da un paio di fine settimana e che vedrà il suo gran finale a Latina il giorno di martedì grasso ovvero il 17 febbraio. Domenica 1° febbraio la sfilata di carri allegorici farà tappa a Pontinia in un pomeriggio di festa, musica e colore. A partire dalle 14.30 ben dodici carri colorati, realizzati dall'Associazione Amici in Festa, sfileranno tra le vie del centro portando allegria e divertimento per grandi e piccini. L’associazione P.cap presieduta da Daniela Lombardi ne ha organizzato l’omaggio: i commercianti del centro infatti doneranno ai vari carri, ai loro animatori e creatori, un attestato di partecipazione recante il ricordo di Sandro Micheli.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia.

Il Carnevale 2026 a Pellestrina torna con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

Carnevale di Viareggio 2026 - 2° Anteprima di Cartapesta

TIVOLI - Carnevale 2026, annullata la prima sfilata con 3 carri piccoliIl maltempo guasta la prima del Carnevale 2026 di Tivoli. E’ stata annullata la sfilata dei carri prevista per oggi pomeriggio, domenica 25 febbraio, a causa delle avverse condizioni meteo che imped ... tiburno.tv

Arielli fa festa per il Carnevale con la sfilata dei carri e l'animazione per i più piccoliAlle ore 13.30 il raduno dei carri allegorici è previsto nei pressi del piazzale dell'ex cantina sociale, da cui alle 14.30 partirà la sfilata. Al termine, ci sarà il tradizionale falò del Pupazzo di ... chietitoday.it

Carnevale Sennorese, tutto pronto per la grande sfilata x.com

XVIII EDIZIONE DEL CARNEVALE ARIELLESE 2026 Si informa la cittadinanza che l'Amministrazione Comunale organizza la XVIII Edizione del Carnevale Ariellese, la cui sfilata dei carri allegorici si terrà domenica 15 febbraio 2026. Di seguito si riportan facebook