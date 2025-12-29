Sulla provinciale arrivano i semafori intelligenti

A Biassono, lungo la Sp6, saranno installati nuovi semafori intelligenti, grazie a un finanziamento di 100mila euro proveniente dalla Regione Lombardia. Questo intervento mira a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza stradale sulla provinciale, contribuendo a una viabilità più efficiente e fluida. L’introduzione di sistemi di semafori evoluti rappresenta un passo avanti verso una mobilità più moderna e sostenibile nella zona.

In Brianza arrivano i semafori intelligenti. Verranno installati a Biassono, lungo la Sp6. Un intervento reso possibile grazie a un finanziamento del Pirellone di 100mila euro. "Con un emendamento della Lega al bilancio regionale 2026-2028 abbiamo stanziato 100mila euro per installare semafori.

Semafori “intelligenti” promossi a Voghera: in tre anni dimezzati i rossi saltati - Di tanto sono diminuite, ovvero quasi della metà, le infrazioni rilevate dal 2023 ad oggi nei 3 semafori “Vista Red” di Voghera, quelli che multano chi passa con il rosso alle ... laprovinciapavese.gelocal.it

Castiadas, file interminabili e proteste: stop ai semafori "intelligenti": - Con le auto provenienti da Cagliari per cercare di raggiunge Villasimius o Costa Rei in attesa sino a ... unionesarda.it

Arrivano i fondi per la Strada Provinciale 103 Piano Favaro, arteria strategica di collegamento tra Fossacesia e Rocca San Giovanni. Con il Decreto presidenziale n. 151 del 2 Dicembre 2025, la Provincia di Chieti ha ufficializzato uno stanziamento di 100 mila - facebook.com facebook

