La Regione ha destinato 100.000 euro per l’installazione di semafori intelligenti lungo la strada provinciale SP6 Monza-Carate, nel Comune di Biassono. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la gestione del traffico sulla tratta, attraverso sistemi di nuova generazione capaci di adattarsi alle condizioni stradali. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di modernizzazione delle infrastrutture viarie regionali.

Centomila euro dalla Regione per l’installazione dei semafori intelligenti sulla strada provinciale sp6 Monza-Carate, nel Comune di Biassono. Lo stanziamento servirà a sostenere un progetto della giunta Casiraghi che mira a snellire il traffico su una delle direttrici stradali più congestionate della provincia. "L’intervento dei semafori intelligenti riguarderà snodi particolarmente trafficati – dice Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia e promotore dell’emendamento al bilancio approvato in Regione – come le intersezioni di via Cesana e Villa con via Olmo-Martin Luther King e con via San Martino-Matteotti, punti sensibili per la circolazione e la sicurezza di automobilisti e pedoni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sp6, arrivano i semafori ’intelligenti’

