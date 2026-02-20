Niente grazia per Kalulu Gravina Servillo ha detto no avrebbe dovuto aprire l’ufficio grazie

Il nome di Pierre Kalulu è al centro di una decisione che ha sorpreso molti, poiché la richiesta di clemenza da parte della Juventus è stata respinta. La causa è la doppia ammonizione che ha portato all’espulsione durante la partita contro l’Inter, e GravinaServillo ha deciso di non aprire l’ufficio per la grazia. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si chiedono se ci siano alternative possibili.

La Juventus, dopo l'espulsione di Pierre Kalulu contro l'Inter, aveva chiesto la grazia in seguito alla squalifica per la doppia ammonizione. Il club si era rivolto al presidente della Figc Gabriele Gravina per annullare il turno di stop per "l'evidente ingiustizia". La Juventus giocherà domani alle 15 contro il Como. La Figc ha però respinto la richiesta di grazia, comunicandolo pochi minuti fa al club bianconero. Dunque, Kalulu non potrà scendere in campo contro i lariani domani. Il reclamo è considerato irricevibile, poiché le norme non prevedono la possibilità di ridurre la squalifica automatica di una sola giornata per un'espulsione in campo.