Niente cani in chiesa durante i matrimoni Il parroco di Palermo non sembra contrario agli animali ma alla maleducazione delle persone

Il parroco di Palermo ha deciso di vietare ai cani di portare le fedi durante i matrimoni, perché ha visto troppa confusione e maleducazione tra gli invitati. La sua scelta nasce dalla volontà di mantenere il rispetto per il rito religioso, non da un atteggiamento ostile agli animali. In passato, alcuni sposi avevano portato i cani in chiesa, ma questa volta il sacerdote ha preferito intervenire per evitare disordini. La decisione ha suscitato reazioni tra i fedeli, alcuni favorevoli e altri meno.

