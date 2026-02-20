neymar pensa al ritiro in vista dei mondiali

Neymar ha annunciato di considerare il ritiro alla fine dell’anno, motivato dai problemi fisici che lo affliggono. L’attaccante brasiliano, che si prepara per i prossimi Mondiali del 2026, ha spiegato di voler valutare attentamente il suo futuro. La sua decisione nasce dalle difficoltà nel mantenere un buon livello di forma e la voglia di dedicarsi ad altre attività. La sua scelta potrebbe influenzare il percorso della nazionale brasiliana nelle prossime competizioni.

2026-02-20 22:04:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’attaccante brasiliano Neymar ha ammesso che potrebbe ritirarsi alla fine dell’anno mentre continua a combattere problemi di forma fisica nelle fasi finali della sua carriera. Il 34enne, ancora il calciatore più costoso del mondo dopo il suo trasferimento da 200 milioni di sterline dal Barcellona al Paris Saint-Germain nel 2017, ha lottato con ripetuti infortuni nelle ultime stagioni. Nonostante ciò, il suo obiettivo è un’altra importante apparizione in nazionale e spera di essere coinvolto nella Coppa del Mondo di questa estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

