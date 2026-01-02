Boniface ha nuovi problemi al ginocchio il Werder lo restituisce al Bayer | a 25 anni pensa al ritiro

Victor Boniface, 25 anni, si trova nuovamente ad affrontare problemi al ginocchio, con necessità di intervento chirurgico. Dopo il prestito interrotto dal Werder Brema, il calciatore ritorna al Bayer Leverkusen. La sua carriera, già segnata da una precedente esclusione dal Milan, ora si trova in una fase di incertezza, con il possibile ritiro in vista.

