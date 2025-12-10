Neymar si affida al dottore dei miracoli per andare ai Mondiali | dovrà operarsi al ginocchio

Neymar svolgerà il recupero post-operatorio con Eduardo Santos, chiamato anche "Dr. Miracle": il fisioterapista più famoso del Brasile lo aiuterà a raggiungere i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

