Vigilia di Mascalucia-GG Team Wear Benevento 5 | le parole di Luquinhas

Tempo di lettura: < 1 minuto Seconda trasferta in Sicilia per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti, domani alle 16, sarà ospite del Mascalucia. Dirigeranno l’incontro Giuseppe Lamorgese (Palermo) e Marco Lupo (Palermo), mentre Michele Corrado Schillaci (Enna) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. LUQUINHAS – “V eniamo da una settimana di lavoro importante. I tre punti contro l’Itria, arrivati mentre eravamo in emergenza, ci hanno compattati ancora di più – le parole di Luquinhas, che ha scontato il suo turno di squalifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

