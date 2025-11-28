Vigilia di Mascalucia-GG Team Wear Benevento 5 | le parole di Luquinhas

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Seconda trasferta in Sicilia per il   GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti, domani alle 16,   sarà   ospite del Mascalucia. Dirigeranno l’incontro Giuseppe Lamorgese (Palermo) e Marco Lupo (Palermo), mentre Michele Corrado Schillaci (Enna) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. LUQUINHAS   – “V eniamo da una settimana di lavoro importante. I tre punti contro l’Itria, arrivati mentre eravamo in emergenza, ci hanno compattati ancora di più – le parole di Luquinhas, che ha scontato il suo turno di squalifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vigilia di mascalucia gg team wear benevento 5 le parole di luquinhas

© Anteprima24.it - Vigilia di Mascalucia-GG Team Wear Benevento 5: le parole di Luquinhas

Leggi anche questi approfondimenti

Vigilia di Active Network-GG Team Wear Benevento 5, le parole di Fausto Scarpitti - Il GG Team Wear Benevento, archiviata la sfida contro la Roma di domenica scorsa, sarà ospite dell’Active Network domani alle 20 al palazzetto di Orte. Si legge su sanniosport.it

Vigilia di GG Team Wear Benevento 5-Napoli Futsal, le parole di Fabinho - 30 – ospiterà la capolista Napoli Futsal: Nicola Lacrimini (Città di ... Secondo sanniosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vigilia Mascalucia Gg Team