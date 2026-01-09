Domani alle 16, il GG Team Wear Benevento 5 di mister Scarpitti affronta il Laborvetro CLN Cus Molise al PalaUnimol di Campobasso, segnando l'inizio del 2026 per la squadra. Si tratta della prima partita del girone di ritorno, un momento importante per il proseguo della stagione. Di seguito, le parole di Fausto Scarpitti, allenatore della formazione sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti Primo impegno del 2026 per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti, domani alle ore 16, sarà ospite al PalaUnimol di Campobasso del Laborvetro CLN Cus Molise per la prima giornata di ritorno. Dario Pezzuto (Lecce) e Vincenzo Buzzacchino (Taranto) saranno gli arbitri dell’incontro, mentre Domenico De Candia (Molfetta) ricoprirà il ruolo di cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. BILANCIO – “ Arrivare al giro di boa in prima posizione, e per di più con un vantaggio importante, era l’obiettivo che tutti avevamo in testa – le parole alla vigilia dell’allenatore giallorosso Fausto Scarpitti –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vigilia di Laborvetro CLN Cus Molise-GG Team Wear Benevento 5: le parole di Fausto Scarpitti

Leggi anche: Vigilia di Mascalucia-GG Team Wear Benevento 5: le parole di Luquinhas

Leggi anche: Vigilia di GG Team Wear Benevento 5-Itria, le parole di capitan De Crescenzo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Futsal, A2 èlite, Laborvetro Cln Cus Molise, a Soverato per cercare i primi punti in campionato. Di Lisio: “Dobbiamo sbloccarci” - Domani pomeriggio alle ore 15 la squadra affidata a mister Sanginario proverà a cancellare lo zero dalla casella dei ... ilgiornaledelmolise.it

Futsal, A2 èlite, Cln Cus Molise, domani arriva la capolista Capurso. Evangelista: “Rimanere attaccati alla partita per provare a vincerla” - Domani alle 16 arriva la capolista Capurso al Palaunimol e la Laborvetro Cln Cus Molise proverà a riprendere la marcia dopo il ko in coppa Italia contro il Pescara. ilgiornaledelmolise.it

Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise vince sul campo del Tombesi - Tombesi: Agostinelli, Pragliola, Cuel, Mejzini, D’Alonzo, Misci, Mendez, Annibale, Ammirati, Di Fabrizio, Paoletti, Palumbaro. cblive.it

SABATO, ore 16:00, al Palaunimol arriva la capolista del girone B di serie A2 élite Benevento 5, squadra composta da tanti giocatori di esperienza. Alla vigilia del confronto abbiamo fatto il punto con il tecnico giallorosso, il molisano Fausto Scarpitti. l'intervist - facebook.com facebook