Chi è Shia LaBeouf l’attore arrestato per aver terrorizzato New Orleans durante il Mardi Gras

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans perché ha causato scompiglio durante i festeggiamenti del Mardi Gras, disturbando la quiete pubblica con comportamenti aggressivi. L’attore, noto per aver iniziato come giovane talento, ha spesso attirato l’attenzione non solo per le sue interpretazioni, ma anche per i problemi con la legge. Durante la festa, avrebbe infastidito i passanti e opposto resistenza alle forze dell’ordine, che sono intervenute per calmare la situazione.

Prima adolescente prodigio, poi star di Hollywood: Shia Saide LaBeouf è tra gli attori più conosciuti, ma la sua vita è stata tutt'altro che facile e "baciata" dalla fortuna. Nel corso della sua esistenza è stato arrestato più volte, come il 17 febbraio 2026, dopo che l'attore avrebbe, secondo i media americani, "terrorizzato New Orleans". Sarebbe stato coinvolto in una rissa.