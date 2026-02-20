Neutralizzare l' Iran in poche ore Il quadro dell' esperto è devastante per Teheran

L’ammiraglio in pensione Bob Harward ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno la capacità di neutralizzare il governo iraniano in poche ore. Questa affermazione arriva dopo che il Jerusalem Post ha pubblicato il suo commento, sottolineando la prontezza militare statunitense. Harward ha spiegato che, grazie a una serie di operazioni rapide e mirate, gli Stati Uniti potrebbero agire in modo decisivo contro Teheran. La sua analisi suggerisce che un intervento immediato sarebbe tecnicamente possibile. La questione rimane aperta, mentre gli esperti monitorano la situazione.

Gli Stati Uniti possono neutralizzare il governo iraniano in poche ore. Lo ha riferito il quotidiano Jerusalem Post che cita un ammiraglio in pensione, Bob Harward, ex vicepresidente del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Secondo la fonte, il dispiegamento senza precedenti di equipaggiamento militare statunitense in Medio Oriente non è solo una messa in scena, ma riflette anche la "capacità operativa" di Washington di infliggere un colpo rapido e radicale alla struttura di potere della Repubblica Islamica se la diplomazia fallisce. L'ex funzionario CENTCOM prospetta, inoltre, che la prima ondata di un possibile attacco all'Iran si concentri sui siti e sui lanciatori di missili strategici, che rappresentano la minaccia più immediata per le forze statunitensi e israeliane. Il vicepresidente americano JD Vance ha dichiarato che l'Iran sta «ignorando le linee rosse» sul programma nucleare, da anni al centro delle tensioni tra Washington e la dittatura iraniana.