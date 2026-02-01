L’attacco all’Iran entro poche ore

Donald Trump potrebbe dare il via libera a un attacco contro l’Iran già in questo fine settimana. Nel frattempo, il ministro della Difesa di Teheran, Amir Hatami, avverte gli Stati Uniti e Israele di prepararsi a una risposta, poiché le forze armate iraniane sono in massima allerta. La tensione tra le parti si fa sempre più palpabile.

Donald Trump potrebbe dare il disco verde a un attacco contro l’Iran già questo fine settimana, mentre il capo dell’esercito di Teheran, Amir Hatami, mette in guardia Stati Uniti e Israele contro un attacco, affermando che le forze armate sono in stato di massima allerta. Il blitz potrebbe iniziare già oggi se Washington decidesse di procedere, fanno sapere alti funzionari militari Usa informando la leadership di un alleato chiave in Medio Oriente. E come spiega al sito indipendente Drop Site News un ex alto funzionario dell’intelligence statunitense che collabora con i governi arabi, ed è un consigliere informale dell’attuale amministrazione sulla politica mediorientale, «non si tratta di armi nucleari o del programma missilistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Secondo fonti europee citate dalla Reuters, si prospetta un possibile attacco degli Stati Uniti in Iran nelle prossime 24 ore.

Gli Stati Uniti valutano un possibile intervento in Iran, con Reuters che segnala un attacco imminente entro 24 ore.

ATTACCO IMMINENTE

