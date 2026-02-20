Nestlé vende i gelati | Maxibon e Coppa del Nonno verso l’addio partita da 9 miliardi

Nestlé decide di vendere i suoi marchi di gelati, tra cui Maxibon e Coppa del Nonno, per concentrarsi su altri settori. La decisione arriva dopo che il settore dei gelati ha mostrato segnali di rallentamento, con vendite in calo negli ultimi anni. La vendita riguarda un comparto che vale circa 9 miliardi di euro, e la società ha già avviato le trattative con potenziali acquirenti. L’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi mesi.

Roma, 20 febbraio 2026 - Il gelato non scalda più i grandi gruppi. Dopo l’uscita di Unilever dal business dei Magnum, anche Nestlé prepara l’addio ai gelati. Il gruppo svizzero è in trattative avanzate per cedere il 50% in Froneri, la joint venture che produce marchi come Maxibon, Coppa del Nonno e Häagen-Dazs. Un’operazione che può valere fino a 9 miliardi di dollari e che segna un cambio di rotta: meno freezer, più focus su caffè, snack e pet food. Una scelta industriale netta. E molto finanziaria. Quanto vale la cessione. Froneri è tutt’altro che un asset marginale: oltre 5 miliardi di ricavi l’anno, circa 12 mila dipendenti e una presenza globale consolidata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

