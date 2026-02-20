A Nestlé non piace il gelato | Maxibon e Coppa del nonno finiscono sul mercato

Nestlé ha deciso di ritirare dal mercato diversi gelati popolari come Maxibon, Coppa del nonno e i prodotti di Motta, a causa di problemi di qualità. La multinazionale ha comunicato che i prodotti coinvolti presentavano possibili rischi per la sicurezza alimentare, spingendola a rimuoverli dagli scaffali. Questa scelta interessa anche alcuni gelati dell’Antica gelateria del corso, molto apprezzati in Italia. La decisione ha causato sorpresa tra i consumatori, che si sono trovati senza alcuni dei loro dolci preferiti. La vendita di questi prodotti dovrebbe riprendere solo dopo controlli approfonditi.

L'amministratore delegato Philipp Navratil vorrebbe concentrare gli investimenti dell'azienda in altri settori, tra cui il caffè Maxibon, i gelati Motta, l'Antica gelateria del corso, la Coppa del nonno. Sono solo alcuni dei gelati confezionati in mano a Nestlé, tramite Froneri, e conosciuti dai consumatori italiani. La multinazionale con sede in Svizzera è però interessata a vendere questo suo comparto. Froneri è una joint venture creata nel 2016 per gestire alcuni dei marchi di gelati confezionati più famosi al mondo.

