NerPharma in Benta Group | Nerviano torna al centro
NerPharma entra a far parte di Benta Group, una mossa che riporta Nerviano al centro dell’attenzione industriale. Questa acquisizione permette di salvare i 150 dipendenti della vecchia azienda e di potenziare la produzione di farmaci innovativi. La collaborazione favorirà anche investimenti nelle nuove tecnologie, creando opportunità concrete per il futuro locale. La decisione arriva dopo mesi di trattative e rappresenta un passo importante per rilanciare l’economia dell’Alto Milanese. La vicenda dimostra come le fusioni possano portare vantaggi tangibili.
"L’operazione non si limita alla tutela dei posti di lavoro ma apre prospettive di sviluppo tecnologico e industriale per l’intero territorio dell’Alto Milanese". La Lega di Nerviano accoglie positivamente l’ingresso di NerPharma in Benta Group, sottolineando come "dal punto di vista produttivo l’integrazione nel gruppo internazionale consentirà di ampliare le capacità dello stabilimento". Nuovi sviluppi per il polo farmaceutico di Nerviano dopo il passaggio di NerPharma sotto il controllo del gruppo industriale franco-libanese Benta Group. Un’operazione che, oltre a segnare un cambio di proprietà, rappresenta un passaggio decisivo nella gestione della crisi societaria che negli ultimi mesi aveva acceso preoccupazioni sul futuro del sito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
