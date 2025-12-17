Riello torna italiana | Ariston group acquisisce gli stabilimenti e i dipendenti

Ariston Group ha annunciato l'acquisizione completa di Riello, storica azienda italiana nel settore della climatizzazione, fondata nel 1922 a Legnago. L'operazione, del valore di 289 milioni di euro con Carrier Global Corporation, riporta Riello sotto il controllo italiano, preservando gli stabilimenti e i dipendenti. Un'importante mossa strategica nel mercato globale del riscaldamento e del condizionamento.

Con un accordo da 289 milioni di euro con la multinazionale Carrier global corporation, Ariston Group ha acquisito il 1o0% di Riello, azienda fondata nel 1922 a Legnago che opera nel settore della climatizzazione. In seguito all'acquisizione, tutti gli stabilimenti industriali e i 1.150 dipendenti di Riello entreranno a far parte di Ariston: in Italia, gli stabilimenti industriali di Legnago e Volpago e i centri di ricerca e sviluppo a Lecco e Angiari. Lo scopo dell'acquisizione è quello generare sinergie tecnologiche nel settore del comfort termico – riscaldamento di ambienti, bruciatori, componenti elettronici – e un portafoglio di prodotti complementari tra le due realtà.

