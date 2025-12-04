Il futuro della Nms di Nerviano Landini in visita al centro ricerca | Prioritario garantire continuità
Una visita attesa, dal forte valore simbolico e politico.Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini (nella foto) ha fatto tappa alla Nerviano Medical Sciences, il più grande centro di ricerca oncologica italiano, un polo che negli ultimi mesi ha vissuto una situazione di profonda incertezza e che oggi intravede uno spiraglio di futuro. Accanto a lui il segretario generale della Filctem Cgil Marco Falcinelli e il segretario della Cgil Ticino Olona Mario Principe. La delegazione ha partecipato a un’assemblea molto partecipata, nella quale si sono affrontati due temi chiave: la crisi del Gruppo Nms e lo sciopero generale del 12 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
