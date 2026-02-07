Schiacciato da una lastra la rabbia dei familiari Infortuni sul lavoro in Bergamasca 22 morti nel 2025

La tragedia di Dinu Florin Craiu ha riacceso il dolore tra i familiari e i colleghi. In Lombardia, sono già 22 le vittime sul lavoro nel 2025, e l’ultimo incidente si è verificato in Bergamasca, dove una lastra ha schiacciato un uomo. La paura cresce tra chi lavora ogni giorno in condizioni spesso rischiose.

Quello costato la vita a Dinu Florin Craiu è il sesto incidente mortale sul lavoro in Lombardia da inizio anno. L'operaio romeno di 57 anni, residente a Treviglio, è morto giovedì 5 febbraio travolto da una lastra mentre lavorava in un'azienda di Cambiago, nel Milanese. A casa lo aspettavano per festeggiare il dodicesimo compleanno della figlia, una tragedia nella tragedia. "Non si può morire così", è la convinzione dei familiari. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, anche se alla moglie venerdì pomeriggio non era ancora stata comunicata una data. Il fratello gemello della vittima, Ovidiu Lucian, ha confermato la volontà di seppellire il corpo in Romania, vicino al padre.

