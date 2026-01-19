Aveta | Sostegno al Parco dei Colli Tifatini per la difesa del territorio e lo sviluppo sostenibile

Aveta sostiene il Parco dei Colli Tifatini, un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico. La sua tutela rappresenta un passo importante per la salvaguardia del territorio e per promuovere uno sviluppo sostenibile. Attraverso questo impegno, si favorisce la conservazione dell’ambiente e si crea un’opportunità di crescita economica rispettosa delle risorse locali. Un’azione concreta per preservare il patrimonio naturale e migliorare la qualità della vita delle comunità coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Il Parco dei Colli Tifatini può rappresentare un'opportunità per la tutela ambientale e per lo sviluppo economico di tutta l'area interessata». Così il consigliere regionale Raffaele Aveta commenta l'iniziativa dei commissari straordinari del Comune di Caserta che ha raccolto l'adesione unanime delle altre città interessate. «Ho scritto – spiega l'esponente del Movimento 5 Stelle – una lettera ai sindaci e ai commissari per confermare la mia piena attenzione per il progetto, assicurando che, nell'ambito delle competenze proprie del mio ruolo, mi adopererò con il massimo impegno per la realizzazione dell'iniziativa attraverso una leale e proficua collaborazione tra istituzioni».

