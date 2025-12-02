Tangenziale Sud nel Parco dei Colli? Cittadini che amano il territorio trattati come un intralcio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Bergamo, in merito al terzo lotto della Tangenziale Sud che attraverserebbe il Parco dei Colli. Come libero cittadino, leggo con sincero sconcerto le dichiarazioni di alcuni sindaci e consiglieri regionali che invocano la realizzazione di una nuova tangenziale nel cuore del Parco dei Colli, in nome della “valle tutta”. E con altrettanto sconcerto osservo gli attacchi con cui si tenta di screditare il dissenso – sempre più ampio – che si sta levando da parte della cittadinanza, contrapponendo in modo artificiale gli “interessi della valle” a un presunto “fronte del no”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

