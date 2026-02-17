Jesse Owens, atleta statunitense nato in Alabama nel 1913, ha trovato la sua strada grazie alla passione per lo sport. Quando la famiglia si trasferì a Cleveland nel 1922, Jesse iniziò a distinguersi nelle gare di corsa e salto, dimostrando subito talento e determinazione. La sua capacità di eccellere nelle discipline atletiche gli permise di diventare un simbolo di eccellenza olimpica.

James “Jesse” Owens nacque ad Oakville, Alabama, il 12 settembre 1913. Trasferitasi la famiglia nel 1922 a Cleveland, Ohio, Jesse frequentò le scuole con buon profitto ed abilità sportiva nell’atletica leggera. Nel 1933, in vista dei Giochi Olimpici del 1936 a Berlino, ottenne l’ammissione presso l’Università dell’Ohio ed il 25 maggio del 1935, nell’arco di una sola mattinata, stabilì sei record mondiali: 100 e 200 piani e salto in lungo, riconosciuti dalla Federazione internazionale, e 110 yard e 220 ad ostacoli e piani riconosciuti nei Paesi anglosassoni. Inutile dire che Owens a Berlino sbaragliò tutti e vinse quattro medaglie d’oro tra il 3 ed il 9 agosto, aggiungendo alle tre Federali anche la staffetta 4x100. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il mito Jesse Owens, fulgido esempio di spirito olimpico

