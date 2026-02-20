Nel maggio 2025 ha anche avuto un figlio ma gli imperatori e la famiglia reale del Sol Levante non lo hanno ancora conosciuto
Nel maggio 2025, Mako, l’ex principessa giapponese, ha dato alla luce un figlio, ma i membri della famiglia reale non hanno ancora incontrato il nipotino. La donna, ormai residente a New York, ha scelto di allontanarsi dal suo passato e di vivere lontano dai riflettori. Dopo aver abbandonato il trono per amore, Mako si dedica alla sua nuova vita e al bambino. La distanza dalla famiglia reale e dal Giappone rimane invariata, e nessuno dei parenti imperiali ha ancora visitato la donna e il suo bambino.
Q uattro anni lontano da casa e nessuna voglia di tornare. Mako del Giappone, l’ex principessa che ha rinunciato al trono per amore, ha tracciato un confine netto tra il suo passato imperiale e il presente a New York. Insieme al marito Kei Komuro, conduce una vita da privata cittadina, lontana dai protocolli rigidi di Tokyo. Una scelta radicale che le è costata il titolo, i privilegi e persino i gioielli di famiglia, ma che le ha regalato la libertà. La principessa Mako diventa una commoner. guarda le foto Perché Mako del Giappone e Kei Komuro sono gli “Harry e Meghan” del Sol Levante. La stampa internazionale li ha subito ribattezzati come gli Harry e Meghan asiatici.🔗 Leggi su Iodonna.it
