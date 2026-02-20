Nel maggio 2025 ha anche avuto un figlio ma gli imperatori e la famiglia reale del Sol Levante non lo hanno ancora conosciuto

Da iodonna.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel maggio 2025, Mako, l’ex principessa giapponese, ha dato alla luce un figlio, ma i membri della famiglia reale non hanno ancora incontrato il nipotino. La donna, ormai residente a New York, ha scelto di allontanarsi dal suo passato e di vivere lontano dai riflettori. Dopo aver abbandonato il trono per amore, Mako si dedica alla sua nuova vita e al bambino. La distanza dalla famiglia reale e dal Giappone rimane invariata, e nessuno dei parenti imperiali ha ancora visitato la donna e il suo bambino.

Q uattro anni lontano da casa e nessuna voglia di tornare. Mako del Giappone, l’ex principessa che ha rinunciato al trono per amore, ha tracciato un confine netto tra il suo passato imperiale e il presente a New York. Insieme al marito Kei Komuro, conduce una vita da privata cittadina, lontana dai protocolli rigidi di Tokyo. Una scelta radicale che le è costata il titolo, i privilegi e persino i gioielli di famiglia, ma che le ha regalato la libertà. La principessa Mako diventa una commoner. guarda le foto Perché Mako del Giappone e Kei Komuro sono gli “Harry e Meghan” del Sol Levante. La stampa internazionale li ha subito ribattezzati come gli Harry e Meghan asiatici.🔗 Leggi su Iodonna.it

nel maggio 2025 ha anche avuto un figlio ma gli imperatori e la famiglia reale del sol levante non lo hanno ancora conosciuto
© Iodonna.it - Nel maggio 2025 ha anche avuto un figlio, ma gli imperatori e la famiglia reale del Sol Levante non lo hanno ancora conosciuto

Leggi anche: Il fiume Serio è in salute: nel 2025 i campi non hanno avuto problemi (anche se ha piovuto meno)

Leggi anche: 5 animali che abbiamo conosciuto nel 2025: quali nuove specie hanno scoperto gli scienziati quest’anno

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Kill Switch Microsoft-ICC: quando la dipendenza tecnologica diventa un’arma geopolitica; Attacchi di panico e crisi d'asma durante l'esame preliminare, candidata BES bocciata alla Maturità ricorre al TAR: la scuola non ha predisposto il piano didattico personalizzato; Il partenariato strategico tra Cina e Pakistan - ISPI; D.L. 201/2025 - Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti alle autorità governative dell'Ucraina.

Quanto poco ha guadagnato Pogacar vincendo quasi tutto nel 2025: i premi sono solo bricioleQuanto ha guadagnato Tadej Pogacar nel 2025 dopo aver vinto praticamente tutto ed essere sempre andato a podio nelle maggiori gare di un giorno? Tanto, ma non come si potrebbe pensare: i veri soldi il ... fanpage.it

Anticipazioni Chi l’ha visto?, puntata del 29 ottobre 2025: Piera Maggio torna a parlare di Denise PipitoneQuali sono i casi trattati nella nuova puntata? In compagnia della conduttrice Federica Sciarelli scopriremo da vicino che cos’è successo negli ultimi anni con alcuni dei casi irrisolti che hanno ... alfemminile.com