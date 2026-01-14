Nel 2025, il fiume Serio si presenta in buona salute, nonostante le piogge meno abbondanti. Una ricerca condotta da Valeriano Pesenti, coordinatore degli Amici del Serio, analizza lo stato del corso d’acqua nel territorio di Seriate, in Bergamasca. L’indagine conferma che, anche in condizioni di scarsità di precipitazioni, il fiume mantiene un equilibrio stabile, riflettendo un andamento positivo per l’ambiente e i campi circostanti.

Pandino (Cremona) – Condizioni di salute del fiume Serio sotto la lente, grazie a una ricerca elaborata da Valeriano Pesenti, studioso del corso d’acqua e coordinatore degli Amici del Serio, all’altezza del comune di Seriate, nella Bergamasca. E le implicazioni per il Cremasco, come sostiene il presidente del Parco del Serio Basilio Monaci, sono evidenti fornendo un quadro della qualità e quantità dell’acqua. BERGAMODEGRADO PARCO DEL SERIO CON PRESIDENTE BASILIO MONACIFOTO DE PASCALE “I dati estrapolati da Pesenti sono una sorta di censimento relativo alla quantità di acqua che passa sotto il ponte di via Italia a Seriate – sottolinea Monaci –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fiume Serio è in salute: nel 2025 i campi non hanno avuto problemi (anche se ha piovuto meno)

