5 animali che abbiamo conosciuto nel 2025 | quali nuove specie hanno scoperto gli scienziati quest'anno

Nel corso del 2025, gli scienziati hanno identificato nuove specie animali provenienti da diverse parti del mondo. Tra queste, il garrulo splendente, il pesce “Super Saiyan”, un marsupiale andino, una farfalla dedicata a Giulio Regeni e una mantide coda di serpente tutta italiana. Queste scoperte contribuiscono alla conoscenza della biodiversità e sottolineano l'importanza della ricerca naturalistica. Ecco una panoramica delle cinque specie annunciate quest’anno.

Dal garrulo splendente al pesce "Super Saiyan", dal marsupiale andino e dalla farfalla dedicata a Giulio Regeni alla mantide coda di serpente tutta italiana: ecco 5 tra le specie animali scoperte nel 2025.

