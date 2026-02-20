Il incendio nel locale dei Moretti si è scatenato perché tutte le uscite di sicurezza erano bloccate, impedendo l’evacuazione. Jessica è fuggita nel panico, senza che nessuno le desse indicazioni. Durante l’incendio, il personale non ha attivato gli estintori, che risultavano inutilizzabili, e il fuoco si è diffuso rapidamente. Nel caos, sono stati spesi 270 euro per comprare champagne per i minori presenti. I feriti italiani rimangono in ospedale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia.

Tutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni in quelle fasi. Anche gli estintori non sono stati azionati e l'incendio è divampato in pochi minuti, non c'era materiale ignifugo. Jessica Moretti? E' scappata". Sono i racconti, in base a quanto si apprende, forniti agli inquirenti romani che indagano sulla strage di Crans Montana dai feriti italiani sentiti nei giorni scorsi. In Procura è stata trasmessa una prima informativa degli investigatori con i verbali di audizione dei primi ascoltati. Alcuni testi hanno riferito, inoltre, che nel locale - anche se si era raggiunta la capienza massima - era possibile entrare solo dopo avere pagato le consumazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le uscite chiuse, la fuga di Jessica, 270 euro per lo champagne ai minori. I feriti italiani inchiodano i Moretti

Leggi anche: Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata”

Leggi anche: Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l’accusa della cameriera sul video cancellato: «Riprendeva l’incendio». Il piano di fuga in aereo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.