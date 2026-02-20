Le uscite chiuse la fuga di Jessica 270 euro per lo champagne ai minori I feriti italiani inchiodano i Moretti
Il incendio nel locale dei Moretti si è scatenato perché tutte le uscite di sicurezza erano bloccate, impedendo l’evacuazione. Jessica è fuggita nel panico, senza che nessuno le desse indicazioni. Durante l’incendio, il personale non ha attivato gli estintori, che risultavano inutilizzabili, e il fuoco si è diffuso rapidamente. Nel caos, sono stati spesi 270 euro per comprare champagne per i minori presenti. I feriti italiani rimangono in ospedale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia.
Tutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni in quelle fasi. Anche gli estintori non sono stati azionati e l'incendio è divampato in pochi minuti, non c'era materiale ignifugo. Jessica Moretti? E' scappata". Sono i racconti, in base a quanto si apprende, forniti agli inquirenti romani che indagano sulla strage di Crans Montana dai feriti italiani sentiti nei giorni scorsi. In Procura è stata trasmessa una prima informativa degli investigatori con i verbali di audizione dei primi ascoltati. Alcuni testi hanno riferito, inoltre, che nel locale - anche se si era raggiunta la capienza massima - era possibile entrare solo dopo avere pagato le consumazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata”
Leggi anche: Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l’accusa della cameriera sul video cancellato: «Riprendeva l’incendio». Il piano di fuga in aereoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Autostrada A1 chiusa tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord: traffico e chilometri di coda; Lavori sull'A26, autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona; Autostrade, ancora chiusure sulla A20 Messina-Palermo per i lavori di potatura: ecco dove e quando; A14dir, chiusa fino a fine aprile l’uscita di Cotignola in direzione Bologna.
Nel locale le uscite erano chiuse. Jessica? È scappata: i feriti italiani raccontano la strage di Crans MontanaNei giorni scorsi i feriti italiani della strage di Crans-Montana sono stati sentiti dalla Procura di Roma, hanno spiegato: Tutte le uscite di sicurezza ... fanpage.it
I feriti italiani: Al Constellation uscite chiuse, Jessica Moretti è scappataTutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni in quelle fasi. Anche gli estintori non sono stati azionati e l'incendio è divampato in pochi minuti, non c'era ma ... msn.com
Feriti italiani agli inquirenti: “Al Constellation le uscite di sicurezza erano chiuse, Jessica è riuscita a fuggire”. Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni nei giorni scorsi: “Gli estintori non sono stati azionati”. #ANSA - facebook.com facebook
Feriti italiani a inquirenti, al Costellation uscite chiuse, Jessica è scappata. Sentiti dagli investigatori nei giorni scorsi. "Estintori non sono stati azionati" #ANSA x.com