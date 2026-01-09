Tumore al seno scoperte mutazioni più cattive dei geni Jolie

Le mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sono associate a un aumentato rischio di sviluppare tumore al seno. Recenti studi hanno identificato varianti genetiche più aggressive, che possono influenzare la prognosi e le strategie di prevenzione. Conoscere queste mutazioni è importante per comprendere meglio la predisposizione genetica e migliorare l’approccio clinico e diagnostico.

I geni BRCA1 e BRCA2 sono da tempo al centro dell’attenzione quando si parla di tumore al seno e rischio genetico. Oggi, una grande ricerca internazionale aggiunge un tassello fondamentale: non tutte le mutazioni BRCA si comportano allo stesso modo. Capire come influiscono sulla prognosi apre la strada a cure e controlli sempre più personalizzati, soprattutto nelle donne più giovani. Il tumore al seno “costa”: la battaglia silenziosa per la salute delle donne è anche economica X Non tutte le mutazioni BRCA sono uguali. Quando si parla di tumore al seno e genetica, i geni BRCA1 e BRCA2 sono ormai noti anche al grande pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

