Tumore al seno scoperte mutazioni più cattive dei geni Jolie

Le mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sono associate a un aumentato rischio di sviluppare tumore al seno. Recenti studi hanno identificato varianti genetiche più aggressive, che possono influenzare la prognosi e le strategie di prevenzione. Conoscere queste mutazioni è importante per comprendere meglio la predisposizione genetica e migliorare l’approccio clinico e diagnostico.

I geni BRCA1 e BRCA2 sono da tempo al centro dell'attenzione quando si parla di tumore al seno e rischio genetico. Oggi, una grande ricerca internazionale aggiunge un tassello fondamentale: non tutte le mutazioni BRCA si comportano allo stesso modo. Capire come influiscono sulla prognosi apre la strada a cure e controlli sempre più personalizzati, soprattutto nelle donne più giovani. Quando si parla di tumore al seno e genetica, i geni BRCA1 e BRCA2 sono ormai noti anche al grande pubblico. Non tutte le mutazioni dei geni Brca1 e Brca2 – noti al grande pubblico come 'geni Jolie' – hanno lo stesso impatto sul tumore al seno.

Tumore al seno, scoperte le mutazioni genetiche più cattive: riducono la possibilità di sopravvivenza - La mutazion dei geni Brca1 e Brca2, meglio conosciuti come “Jolie” possono avere diversi effetti sul tumore al seno. msn.com

Tumore al seno, scoperte varianti più pericolose nei 'geni Jolie': riducono la sopravvivenza. Come cambiano le cure e la prevenzione - I 'geni Jolie' abbiamo imparato a conoscerli oltre un decennio fa, quando l'attrice hollywoodiana Angelina Jolie ammise di esserne portatrice. leggo.it

Senoclinic Roma. . Qual è il tumore al seno più aggressivo Esistono diversi tipi di tumore al seno e non tutti hanno la stessa aggressività. Quello più frequente è il tumore ormono sensibile che colpisce principalmente le donne anziane. Poi c’è il tumore triplo - facebook.com facebook

