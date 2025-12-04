Neffa annuncia le sei date del Club Tour 2026 – Universo Neffa

Milano, 4 dic. (askanews) – Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi Club Tour 2026 – Universo Neffa (Vivo Concerti), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera. La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Osannato. Ammirato. Inimitabile. Neffa ha attraversato 30 anni di musica italiana da protagonista assoluto — libero, poliedrico, sempre un passo avanti. Maestro dell’hip hop italiano, ha saputo reinventarsi tra soul e pop, per poi tornare alle origini con un - facebook.com Vai su Facebook

Neffa annuncia il Club Tour 2026: sei date in primavera - Dopo il successo all'Unipol Forum di Milano e la doppia uscita di "Canerandagio", il pionere dell'hip- Da msn.com

Neffa annuncia le sei date del Club Tour 2026 – Universo Neffa - La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della ... Scrive msn.com

Neffa annuncia il ritorno con "Universo Neffa". L’icona della musica hip-hop e del soul si esibisce a Milano con musica inedita - Neffa, dopo l'annuncio di UNIVERSO NEFFA e della sua unica data all'Unipol Forum di Milano il 5 novembre (prodotta da Vivo Concerti), continua il suo grande ritorno con un nuovo passo. Da ilmessaggero.it