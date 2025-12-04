Neffa | Club Tour 2026 – Universo Neffa in arrivo l’11 marzo a Roma
NEFFA ANNUNCIA CLUB TOUR 2026 UNIVERSO NEFFA SEI NUOVI APPUNTAMENTI NEI PIÙ IMPORTANTI CLUB ITALIANI NELLA PROSSIMA PRIMAVERA Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA (Vivo Concerti), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera. La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’ 8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’ 11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
