Sequestro da 10 milioni al ‘Gatto' | il bunker la fuga a Casablanca e i legami con politica e ’ndrangheta
La polizia ha sequestrato beni per 10 milioni di euro al 'Gatto', un noto imprenditore coinvolto in un'indagine sulle sue attività illegali. La confisca riguarda conti correnti, azioni, immobili ad Anzio con piscina, terreni e società controllate. Durante le indagini, sono emersi collegamenti con politici e la ’ndrangheta, mentre il sospettato avrebbe tentato di fuggire a Casablanca. Le forze dell’ordine hanno seguito le tracce di denaro e proprietà per smantellare il suo giro di affari illeciti. La vicenda continua a svilupparsi nelle procure coinvolte.
Sotto chiave sono finiti conti correnti, azioni, titoli di stato, ville ad Anzio con piscina, terreni, società. Intanto, si attende per il boss e la moglie l’estradizione dal Marocco dove si erano rifugiati per sfuggire all’indagine 'Assedio' che aveva portato anche allo scioglimento per mafia del comune pontino.🔗 Leggi su Fanpage.it
