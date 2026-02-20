Sequestro da 10 milioni al ‘Gatto' | il bunker la fuga a Casablanca e i legami con politica e ’ndrangheta

La polizia ha sequestrato beni per 10 milioni di euro al 'Gatto', un noto imprenditore coinvolto in un'indagine sulle sue attività illegali. La confisca riguarda conti correnti, azioni, immobili ad Anzio con piscina, terreni e società controllate. Durante le indagini, sono emersi collegamenti con politici e la ’ndrangheta, mentre il sospettato avrebbe tentato di fuggire a Casablanca. Le forze dell’ordine hanno seguito le tracce di denaro e proprietà per smantellare il suo giro di affari illeciti. La vicenda continua a svilupparsi nelle procure coinvolte.