10 milioni famiglie hanno cane o gatto

Nel 2024, circa 10 milioni di famiglie italiane vivono con un animale domestico, rappresentando il 37,7% del totale. Tra queste, il 22,1% ha almeno un cane e il 17,4% almeno un gatto. Questa presenza costante sottolinea l’importanza degli animali di compagnia nella vita quotidiana di milioni di italiani, diventando parte integrante del nostro benessere e delle nostre case.

13.33 Nel 2024 sono circa 10 milioni le famiglie con almeno un animale domestico, pari al 37,7% del totale delle famiglie Lo comunica l'Istat spiegando che il 22,1% delle famiglie ha almeno un cane, il 17,4% almeno un gatto. Complessivamente, il 33,9% delle famiglie possiede almeno uno dei due o entrambi, sia cane, sia gatto. Divario di genere anche qui: cura degli animali per il 26,6% delle donne e per il 20,1% degli uomini, su ogni fascia d'età.Parità raggiunta oltre i 64 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Dormi con il tuo cane o gatto? Gli psicologi hanno scoperto 7 caratteristiche che ti riguardano

Leggi anche: Reddito di povertà, erogati altri 10 milioni a quasi 2.500 famiglie siciliane

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Perché la casa è diventata un'emergenza nazionale; Bollette luce, in arrivo bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie. Cosa sappiamo; Bollette della luce: in arrivo per 4,5 milioni di famiglie un bonus da 55 euro; Reddito di povertà, erogati altri 10 milioni a quasi 2.500 famiglie siciliane.

Sono 10 milioni le famiglie che hanno in casa un cane o un gatto - Nel 2024 sono circa 10 milioni le famiglie con almeno un animale domestico, pari al 37,7% del totale delle famiglie. msn.com