Roma ritrova il suo muro difensivo con N' Dicka | i numeri che li proiettano al top in Europa

N'Dicka ha firmato con la Roma, portando un rinforzo decisivo alla difesa. La causa è la necessità di migliorare la solidità del reparto arretrato, spesso messo in difficoltà. Il difensore francese, con la sua esperienza internazionale, ha già mostrato affidabilità negli allenamenti e nelle prime partite. La Roma ora si concentra sulla compattezza e sulla sicurezza della linea difensiva, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide europee. La squadra cerca di sfruttare al massimo questa nuova accelerazione.

Roma mantiene alta l'attenzione sulla solidità difensiva, pilastro su cui poggia l'equilibrio dell'intera squadra. Il rientro di Evan N'Dicka, dopo la Copa d'Africa, ha riportato nella retroguardia una presenza determinante, capace di offrire protezione costante e fiducia al reparto. La dinamica difensiva è tornata ad essere punto di forza, fondamentale per gestire le fasi di non possesso e per rendere meno pressante l'impatto degli avversari. Con la sua leadership in campo, la Roma registra una media di 0,60 reti subite a partita. Senza la sua presenza, il dato precipita, evidenziando quanto la stabilità offerta dal centrale ivoriano sia cruciale per la tenuta difensiva della squadra.