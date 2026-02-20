NBA Super Weekend | quattro big match in diretta il 21 e 22 febbraio

Il weekend di febbraio vede quattro grandi partite di NBA trasmesse in diretta su Sky e NOW, a causa dell’importanza di questa fase della stagione. Tra sabato e domenica, le squadre più forti si sfidano in match decisivi per la corsa ai playoff. I tifosi potranno seguire gli incontri da casa o in mobilità, vivendo l’emozione di ogni singolo colpo. Questa serie di incontri promette momenti di grande spettacolo e tensione.

Un weekend fondamentale per la regular season nba, con quattro incontri in diretta su sky e lo streaming NOW, tra sabato 21 e domenica 22 febbraio. Highlights quotidiani e approfondimenti integrano la programmazione per gli appassionati. Alle 23, Phoenix contro Orlando su Sky Sport Uno, telecronaca affidata a Dario Vismara e Mauro Bevacqua. Nella notte tra sabato e domenica, alle 2.30, la sfida New York contro Houston va in onda su Sky Sport Basket con commento originale. Alle 19.30 Oklahoma City contro Cleveland su Sky Sport Basket, telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. A seguire, alle 0.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - NBA Super Weekend: quattro big match in diretta il 21 e 22 febbraio Leggi anche: Notte NBA tra sorprese e big match: crolla Denver, Warriors show, Boston ok nel big match Leggi anche: OPEN WEEKEND NUOVA CLIO A EMPOLI 21–22 Febbraio 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Levi’s reimmagina le Air Jordan 3: tutte le sneaker da non perdere questa settimana. NBA, Team USA Stars vince l’All Star Game/ Anthony Edwards MVP del mini torneo (16 febbraio 2026)La NBA chiude l'All Star Weekend con il nuovo All Star Game. Vittoria per il Team USA Stars e Anthony Edwards votato MVP ... ilsussidiario.net NBA, All-Star Game 2025: si cambia, il nuovo fomat sarà un torneo tra quattro squadreAdam Silver l’aveva anticipato a più riprese: la NBA era alla ricerca di un nuovo format che potesse rivitalizzare l’All-Star Game. La partita delle stelle, reduce da alcune edizioni deludenti, nel ... sport.sky.it Pronti per un altro super weekend A Silvi va in scena il II° Torneo Nazionale di Showdown E non finisce qui : domenica parte il raduno della Nazionale di Judo! #fispic #judo - facebook.com facebook