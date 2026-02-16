OPEN WEEKEND NUOVA CLIO A EMPOLI 21–22 Febbraio 2026

Il weekend del 21 e 22 febbraio 2026, ad Empoli, la nuova Clio sarà protagonista di un open weekend dedicato ai visitatori. La casa automobilistica organizza l'evento per permettere ai clienti di scoprire da vicino questa vettura, che promette di migliorare la vita di tutti i giorni grazie a tecnologie innovative e design curato. Durante le due giornate, sarà possibile fare test drive e ricevere informazioni direttamente dagli esperti. La nuova Clio si presenta come un'auto pensata per rendere ogni spostamento più facile e divertente.

Ci sono auto che accompagnano gli spostamenti quotidiani. E poi ci sono auto che li rendono più semplici, più efficienti e anche più piacevoli. Per scoprirne la differenza, Tinghi Motors invita il pubblico all’ Open Weekend Nuova Clio, sabato 21 e domenica 22 febbraio nello showroom di Empoli. Protagonista assoluta sarà la nuova Clio Full Hybrid E-Tech, compatta nelle dimensioni, evoluta nella tecnologia e pensata per chi vive la città ogni giorno ma non rinuncia a comfort e fluidità di guida. Per due giorni lo showroom si trasformerà in uno spazio esperienziale dove conoscere da vicino design, innovazioni e contenuti tecnologici della versione Full Hybrid E-Tech. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagina una vettura che unisce l’eredità storica di Renault con un futuro di prestazioni elevate.

