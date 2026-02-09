L’Oleificio Zucchi riceve la certificazione del ministero per il suo impegno nella tutela dell’ambiente. Da più di 200 anni, l’azienda si impegna a mantenere alti standard di qualità, rispetto per il lavoro e sostenibilità. Ora, con questa certificazione, conferma di aver fatto della tutela ambientale una priorità nelle sue scelte di lungo periodo.

ECCELLENZA nella qualità, rispetto per il lavoro e per l’ambiente, sostenibilità delle scelte in un’ottica di lungo periodo, sono questi i valori ai quali guarda da oltre due secoli l’Oleificio Zucchi. Nel marzo 2024 prima azienda in Italia del settore food, Oleificio Zucchi ha ottenuto con il suo Olio Extra Vergine d’Oliva 100% Italiano Sostenibile, la certificazione Made Green in Italy del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica. Si tratta dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, che coniuga la misurazione degli impatti sull’ambiente di un prodotto o di un servizio nel suo intero ciclo di vita con la dimensione del "made in Italy", legata alle eccellenze del sistema produttivo nazionale, tramite la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) definita dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’impegno per la tutela verso l’ambiente certificato "Made green in Italy" dal ministero

Approfondimenti su Made green in Italy

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Made green in Italy

Argomenti discussi: Relazioni sindacali, Sangalli: prosegue l’impegno per renderle sempre più moderne e innovative; Olimpiadi, l’impegno dei volontari della Protezione civile; A Città del Messico, l'impegno di Sant'Egidio per la salute dei più poveri; Lo spettacolo Mirandolina e l'impegno per gli orfani e orfane di femminicidio.

L'agricoltura è sostenibile, l'impegno della comunità del riso e la consegna dei premi Mario PreveL'iniziativa a Casale Monferrato di Riso Gallo alla sua terza edizione. Le pratiche sostenibili sono strumenti concreti per garantire un futuro duraturo e redditivo alle aziende agricole ... corriere.it

La memoria e l’impegno: la Calabria celebra Lilia Gaeta nella Giornata mondiale contro il cancroIl 6 febbraio, al Consiglio regionale, la quarta edizione del Premio dedicato alla magistrata reggina: istituzioni, medici, associazioni e cittadini riuniti per promuovere legalità, prevenzione oncolo ... inquietonotizie.it

MADE IN ITALY, IL GOVERNO INTERVIENE A SOSTEGNO DEL SETTORE MODA Il governo rafforza il proprio impegno a tutela del settore moda, uno dei pilastri strategici dell’economia nazionale e simbolo riconosciuto del Made in Italy nel mondo. Con una facebook

UniCredit riceve il Premio Pitti Immagine 2026 durante l’apertura di Pitti Uomo: un riconoscimento al nostro impegno a fianco delle eccellenze del Made in Italy. unicreditgroup.eu/it/press-media… x.com