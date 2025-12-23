natuzzi dopo 24 anni di ammortizzatori inaccettabile dichiarazione di 479 esuberi

Roma, 23 dicembre 2025 - "Dopo 24 anni di ammortizzatori sociali e l’impiego di diversi milioni di euro di risorse pubbliche, non è accettabile una dichiarazione che prevede la chiusura di due stabilimenti: Graviscella (Altamura) e Jesce 2 (Santeremo), con l'uscita traumatica di 479 dipendenti. Le lavoratrici e i lavoratori sono ormai esausti dopo decenni di profonde incertezze. L’azienda e Le istituzioni devono garantire un percorso serio e concreto di vero rilancio industriale. In assenza di risposte adeguate, siamo pronti alla mobilitazione". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i rappresentanti nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, a seguito dell’incontro svoltosi ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza del Gruppo Natuzzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

