Nasce Nerazzurra Show primo talk dedicato all’Inter | ecco info e come acquistare i biglietti

Nerazzurra Show è il primo talk dedicato ai tifosi dell’Inter, nato dalla volontà di offrire uno spazio di confronto e approfondimento sulla squadra. L’evento si terrà a Milano, dove i fan potranno ascoltare interviste esclusive e partecipare a sessioni di domande e risposte con ex calciatori e sponsor. L’idea nasce dall’aumento delle richieste dei sostenitori di avere un appuntamento dedicato alla loro passione. I biglietti si possono acquistare online, ma le date dell’appuntamento sono ancora da definire.

Nerazzurra Show. Milano si prepara ad accogliere un evento pensato su misura per i tifosi dell' Inter. Il 24 marzo debutta infatti il Nerazzurra Show, il primo talk interamente dedicato al mondo nerazzurro, ideato e organizzato da Radio Nerazzurra. La serata si terrà al Teatro del Borgo, nel quartiere Paolo Sarpi, con un format che unisce intrattenimento e passione calcistica. Lo spettacolo sarà interattivo e coinvolgerà direttamente il pubblico tra quiz, giochi, gag e momenti di dibattito sull' Inter di ieri, di oggi e del futuro. A guidare la serata sarà Lapo De Carlo insieme allo speaker e cantante Zighi, pronti a coordinare gli interventi degli ospiti e le attività sul palco.