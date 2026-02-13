AEW | All In torna al Wembley Stadium ecco tutte le info per acquistare i biglietti

Tony Khan ha annunciato che l’evento AEW: All In tornerà al Wembley Stadium nel 2026, dopo aver saltato l’edizione del 2025 che si era svolta in Texas. La notizia ha subito fatto felici molti tifosi italiani e europei, che potranno acquistare i biglietti a partire da questa settimana. La federazione ha confermato che le vendite si svolgeranno attraverso il sito ufficiale, con prezzi e disponibilità che saranno comunicati nelle prossime ore.

Una buona notizia per i fan italiani e europei della AEW. La federazione di Tony Khan ha infatti annunciato il ritorno di All In London in questo 2026, dopo aver saltato l'appuntamento nel 2025 con l'evento che si è tenuto in Texas. Dopo il boom del 2023 con lo stadio tutto esaurito e oltre 70.000 spettatori, l'anno successivo si era registrato un leggero raffreddamento della passione inglese e europea con le presenze ufficiali scese attorno ai 50.000, ma non era stato questo il motivo del mancato svolgimento nel 2025, dovuto più che altro a difficoltà nell'avere a disposizione il Wembley Stadium nel periodo del PPV.