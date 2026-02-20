Nasce l' associazione Old School la cultura musicale arriva nell' ex Aeronautica

Il 20 febbraio 2026, a Porto Santo Stefano, si forma l’associazione Old School, portando la musica negli ambienti dell’ex Aeronautica. L’obiettivo è creare un punto di ritrovo per gli appassionati di generi musicali classici e vintage. L’associazione organizzerà concerti, dj set e incontri dedicati alla cultura musicale degli anni passati. Il progetto nasce dall’idea di coinvolgere giovani e adulti in un’esperienza condivisa, valorizzando anche lo spazio storico dell’ex Aeronautica. La prima serata è prevista per il prossimo mese, con un evento dedicato ai vinili.

Porto Santo Stefano, 20 febbraio 2026 – Un nuovo spazio di aggregazione prende forma a Porto Santo Stefano, nei locali dell'ex Aeronautica. Nasce Old School Aps - Ets, associazione di promozione sociale che mette al centro la musica, ma con uno sguardo più ampio rivolto al sociale e alla cultura. L'associazione nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale e, soprattutto, di avvicinare le nuove generazioni alla pratica della musica, offrendo loro un luogo fisico dove incontrarsi, confrontarsi e creare. Il primo passo concreto è l'allestimento di una sala prove, attualmente in fase di completamento, che sarà affiancata da attività audio e video pensate per promuovere i gruppi del posto e dare loro visibilità anche attraverso i canali digitali.