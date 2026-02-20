A Porto Santo Stefano, nei locali dell’ex Aeronautica, nasce un nuovo polo della musica chiamato ‘Old School’. La decisione di trasformare gli spazi deriva dalla voglia di offrire ai giovani un luogo dedicato alla musica e alla socializzazione. Il progetto prevede l’allestimento di sale prove e aree di incontro per stimolare la creatività musicale. La scelta di riutilizzare l’area militare mira anche a riqualificare un edificio abbandonato, portando nuova vita al centro di Monte Argentario. Ora, il progetto si avvia verso la fase di realizzazione.

MONTE ARGENTARIO Un nuovo spazio di aggregazione prende forma a Porto Santo Stefano, nei locali dell’ex Aeronautica. Nasce Old School Aps - Ets, associazione di promozione sociale che mette al centro la musica, ma con uno sguardo più ampio rivolto al sociale e alla cultura. L’associazione nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale e, soprattutto, di avvicinare le nuove generazioni alla pratica della musica, offrendo loro un luogo fisico dove incontrarsi, confrontarsi e creare. Il primo passo concreto è l’allestimento di una sala prove, attualmente in fase di completamento, che sarà affiancata da attività audio e video pensate per promuovere i gruppi del posto e dare loro visibilità anche attraverso i canali digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo della musica all’ex Aeronautica. Arriva ’Old school’ per i giovani

