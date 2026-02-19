Artemis II | NASA a prova di tenuta? Test cruciale per il rifornimento del razzo lunare dopo le perdite di idrogeno

Il test di rifornimento del razzo Artemis II al Kennedy Space Center si è concluso con successo, dopo aver affrontato perdite di idrogeno durante le operazioni. La NASA ha effettuato questa prova per verificare la tenuta dei serbatoi e la capacità di alimentare il veicolo verso la Luna. Questa fase è fondamentale per garantire il funzionamento del lancio previsto tra pochi mesi. Gli ingegneri osservano attentamente i dati raccolti, consapevoli che ogni dettaglio può influenzare il prossimo passo della missione.

Nuovo Test Decisivo per Artemis II: la NASA Rincorre la Luna. Il Kennedy Space Center in Florida è oggi, 19 febbraio 2026, teatro di un nuovo, cruciale test di rifornimento per il gigantesco razzo Space Launch System (SLS). L'obiettivo è risolvere le problematiche emerse durante la precedente simulazione e preparare il lancio di Artemis II, previsto per il 6 marzo, una missione che porterà quattro astronauti in un viaggio di dieci giorni attorno alla Luna. Questa prova rappresenta un passaggio fondamentale per il ritorno dell'uomo sul nostro satellite. Le Sfide del Rifornimento Criogenico. Le operazioni di carico dei propellenti criogenici, idrogeno e ossigeno liquido, sono iniziate martedì 18 febbraio.