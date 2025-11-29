Missione sulla Luna un italiano fra i tre astronauti europei scelti per la missione | ecco chi sarà a partire
L’importante annuncio è arrivato durante la Conferenza Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea in corso a Brema, ed è stato poi confermato dal direttore generale dell’Esa Dopo quasi sessanta anni l’uomo tornerà sulla Luna. La nuova missione della Nasa per la Luna, chiamata Artemis, vedrà inoltre protagonisti anche tre astronauti europei e uno di loro sarà italiano, gli altri un francese e un tedesco. Lo ha deciso oggi il Consiglio Ministeriale dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea, riunita in Germania. Un annuncio dal grande valore simbolico dopo che nel corso dei decenni da più parti si è messo in dubbio la veridicità del primo famosissimo sbarco di Armstrong e compagni a bordo dell’Apollo 11. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corriere della Sera. . Il direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, ha annunciato che ci sarà anche un italiano fra i tre europei destinati a una missione sulla Luna che entro il 2027 riporterà l'uomo sul nostro satellite dove avviare una presenza stabile. L'an - facebook.com Vai su Facebook
Destinazione #Luna: nella missione #Artemis della #Nasa ci sarà anche un italiano, tra i candidati i veterani dello spazio #Cristoforetti e #Parmitano. #Tg1 Stefania Squarcia Vai su X
Missione Artemis per la Luna: ci sarà un astronauta italiano fra i tre europei - Una base spaziale verrà lanciata in orbita intorno al satellite. repubblica.it scrive
Luna, nella missione Artemis ci sarà anche un astronauta italiano - L'annuncio è stato dato durante la Conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiude oggi in Germania. Da tg24.sky.it
Missione sulla Luna: un italiano fra i tre astronauti europei - Non c'è ancora il nome ma fra i tre astronauti europei per la prossima missione Artemis II sulla Luna c'è anche un italiano: quando è prevista la partenza e la soddisfazione del ministro Urso ... Riporta msn.com