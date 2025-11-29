Missione sulla Luna un italiano fra i tre astronauti europei scelti per la missione | ecco chi sarà a partire

L’importante annuncio è arrivato durante la Conferenza Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea in corso a Brema, ed è stato poi confermato dal direttore generale dell’Esa Dopo quasi sessanta anni l’uomo tornerà sulla Luna. La nuova missione della Nasa per la Luna, chiamata Artemis, vedrà inoltre protagonisti anche tre astronauti europei e uno di loro sarà italiano, gli altri un francese e un tedesco. Lo ha deciso oggi il Consiglio Ministeriale dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea, riunita in Germania. Un annuncio dal grande valore simbolico dopo che nel corso dei decenni da più parti si è messo in dubbio la veridicità del primo famosissimo sbarco di Armstrong e compagni a bordo dell’Apollo 11. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

