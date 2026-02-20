NapoliDomenico in rapido peggioramento

Domenico, residente a Napoli, ha avuto un grave peggioramento delle sue condizioni nelle ultime 12 ore. La sua salute si è aggravata rapidamente, portando i medici a intervenire con urgenza. La situazione si è aggravata a causa di complicanze impreviste durante il trattamento. I familiari sono in ansia e attendono aggiornamenti dai medici. La sua condizione resta critica e sotto stretta osservazione in ospedale.

16.20 Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore,progressivo,rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi sullo stato di Domenico, 2 anni, cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Nella riunione con i dottori, il medico legale delegato dalla famiglia,la mamma,l'azienda ospedaliera rende noto di aver proposto "una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente". E' stata iniziata la terapia del dolore.